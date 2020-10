Marc Noppen (UZ Brussel): “Je moet een keuze maken: volksgezondheid én economie én individuele vrijheid? Dat gaat niet”

Volgens Marc Noppen, directeur van het UZ Brussel, is het tijd dat ons land in deze coronacrisis een strategische keuze maakt, in plaats van te jongleren tussen volksgezondheid, economie en individuele vrijheid. “Dat gaat niet”, betoogt de professor woensdagavond in ‘De Afspraak’.

“Ik denk dat er op een bepaald moment strategische keuzes moeten gemaakt worden”, zo vangt de professor zijn betoog aan in De Afspraak op Canvas. En dat tussen concreet drie zaken. “Je hebt volksgezondheid, economie en indivuele vrijheid. En je kan niet alle drie hebben.”



“China bijvoorbeeld, zij kiezen voor economie en volksgezondheid”, legt Noppen uit. “Vrijheid... forget it. Gevolg: ze hebben nul coronagevallen vandaag en een economie die boomt. De Verenigde Staten, zij doen iets anders. Zij kiezen voor economie en individuele vrijheid. Het gevolg is dat de volksgezondheid er op niet veel trekt.”

Mengelmoes

“In onze contreien proberen we een soort mengeling van de drie te vinden, waarbij we én de economie sparen én de volksgezondheid goed krijgen én toch ook individuele vrijheid kunnen hebben op één of andere manier...” Volgens Noppen is er echter geen ideale oplossing waarbij alles kan slagen. “Je moet trade-offs maken, keuzes maken. Of voor het ene, of voor het andere.”

Quote Als je in een klein land zoals België, dat eigenlijk een buitenwijk van Shanghai groot is, als je daar dan nog verschil­len­de strate­gieën tegelijk gaat willen uitvoeren.... Dat gaat niet

Wanneer een stad of regio in Duitsland bijvoorbeeld binnen een termijn van zeven dagen opnieuw meer dan vijftig nieuwe besmettingen telt per 100.000 inwoners, gaat de boel weer bijna helemaal op slot. “Daar zijn duidelijke keuzes gemaakt”, aldus de UZ Brussel-CEO.

Aligneren

“Je kan elke keuze ook verantwoorden”, vervolgt hij. “Maar als je een keuze maakt als maatschappij moet je álle handelingen die je doet aligneren met die keuze en niet een bepaalde regio meer dit laten kiezen, ...”

“U mag zeggen wat u wilt, mijnheer Gala heeft invloed in het zuiden van het land, er is wel een verschil in perceptie denk ik.” (Noppen verwijst naar Jean-Luc Gala, de veelbesproken Brusselse prof die Vlaamse experts ‘paniekzaaiers’ noemt, red.).

“Maar als je in een klein land zoals België, dat eigenlijk een buitenwijk van Shanghai groot is, als je daar dan nog verschillende strategieën tegelijk gaat willen uitvoeren.... Dat gaat niet. Dan bots je op de grenzen. Je kan niet twee verschillende systemen op elkaar zetten op een zakdoek groot.”

Volledig scherm Marc Noppen, CEO UZ Brussel, in De Afspraak. © VRT

Vergissen

Volgens Noppen “moet je gewoon een keuze maken”. “En je kan je vergissen, dat is ook niet erg”, stelt hij. “Dan kan je altijd herstellen.”

“Zo heeft het Verenigd Koninkrijk zich hersteld van het idee van de groepsimmuniteit, Zweden twijfelt nog een beetje, Nederland is daar ook wat van teruggekomen. Dat is niet erg, je kan van gedacht veranderen. Maar dan moet je wel consequent alles doen in die richting en niet de drie ballen tegelijk in de lucht houden.”