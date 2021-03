Marc Noppen: “Te vroeg om nog maar te denken aan versoepelingen”

We zitten weer aan gemiddeld 152 ziekenhuisopnames per dag en dat is geleden van 2 januari. Er liggen momenteel 1.901 Covid-patiënten in het hospitaal, van wie 434 op intensieve. De druk stijgt weer en dat voelt ook Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel in Jette. Voor hem kan er nog geen sprake zijn van versoepelingen. Wat de vaccinatiestrategie betreft, is hij voorstander van vaccineren volgens leeftijd.

“De afgelopen tien dagen hebben we elke dag een kleine stijging gezien van het aantal opnames. In een kleine twee weken tijd zijn we van 19 naar 44 patiënten gegaan, meer dan een verdubbeling en dat is onrustwekkend”, zegt Noppen over de huidige toestand in zijn ziekenhuis in Jette aan HLN Live. “We hebben dat ook gezien in september-oktober, dus dat baart ons wel zorgen.”

Of het nu ook snel helemáál de verkeerde richting zal uitgaan, is moeilijk te voorspellen, vindt Noppen. “Het lijkt een hellend vlak te zijn, eerder dan een steile piek, zoals we die bij de eerste en de tweede golf hebben gezien.” Toch vindt hij deze “kabbelende” stijging op zich ook onrustwekkend, “want de cijfers zouden moeten dalen”. Voor Noppen is het daarom te vroeg “om nog maar te denken aan versoepelingen”.

Ook het aantal opnames op intensieve zorg stijgt. “Het is minstens even erg als tijdens de vorige twee golven, dus het is niet voorbij”, benadrukt Noppen. Opschalen van fase 1B naar 2A is voorlopig nog niet aan de orde, zegt de CEO, maar zijn personeel is wel voorbereid op “een worst case scenario” mogelijk volgende week al, waarbij dat opschalen toch nodig zou zijn. “Maar als we dat doen, dan moeten we ook weer een deel van de niet-Covid-zorg uitstellen”, waarschuwt hij.

Over wie eerst moet worden gevaccineerd, is Noppen duidelijk. Hij pleit voor een “eenvoudig systeem volgens leeftijd”. “Leeftijd is op zich veruit de grootste risicofactor, relatief groter dan een bijkomende aandoening zoals diabetes of een hoge bloeddruk en zelfs kanker. Dat betekent dat een gezonde persoon van 65 een groter risico heeft dan een persoon van 45 met diabetes.” Noppen maakt daarbij wel een uitzondering voor “extreem kwetsbare jongere personen”. “Maar dat zijn er niet veel en de huisartsen kennen die patiënten.” Zo zou Noppen het dus doen, maar hij begrijpt “dat dit niet de mening is van de Vlaamse minister”.