Marc Noppen hard voor Belgisch coronabeleid in zijn boek: “Politieke traagheid heeft mensenlevens gekost"

In de toekomst wordt een (gezondheids)crisis maar beter efficiënter aangepakt. Dat schrijft UZ-Brussel CEO Marc Noppen in zijn boek ‘Gewoon anders’. Op de coronacrisis werd onder meer te traag, ondoordacht en verdeeld gereageerd. Zelfs nu durft België de dingen niet te benoemen zoals ze zijn, zo laat Noppen nog optekenen in De Tijd.

De negen ministers van Volksgezondheid die ons land telt, speelden niet in ons voordeel tijdens de coronacrisis. “Daarnaast heb je nog eens verschillende interministeriële conferenties (IMC), taskforces, een Risk Management Group, een Risk Assessment Group, administraties en een wetenschappelijk comité”’, schrijft Noppen in zijn boek. “Het resultaat is altijd een compromis. Soms is dat de beste oplossing, maar even vaak ook niet.” Snel is/ was ons land ook niet volgens hem: “De politieke traagheid heeft letterlijk mensenlevens gekost”.

Nooit van corona gehoord

De diagnose van Noppen is hard. Daarbij durft ons land de dingen nog steeds niet bij naam te noemen volgens hem. De longarts en CEO van het UZ-Brussel schrijft dat er op een zeker moment enkel patiënten met allochtone roots op de covidafdeling lagen. “Ik vind dat we dat als publieke instelling ook moeten durven zeggen. Het is geen beschuldiging, maar een vaststelling”, aldus Noppen.

Na navraag bleek dat een gebrek aan informatie voornamelijk aan de oorsprong lag van de vele zieken bij deze bevolkingsgroep. “Sommigen waren heel sceptisch over het bestaan van het virus. Anderen waren zelfs niet te kwader trouw: die wisten gewoon niet dat het bestond. Ik vond het onvoorstelbaar dat er mensen waren die na een jaar nog altijd niet van corona hadden gehoord. Toch was het zo.”

De lage vaccinatiegraad in Brussel valt volgens hem op eenzelfde manier te verklaren. Hij benadrukt nogmaals het belang van zoveel mogelijk mensen te bereiken op eender welke manier: “Ik ben arts en voor mij is de prioriteit duidelijk: zo veel mogelijk mensen vaccineren, ook al is dat in het Chinees of het Russisch.”

Volledig scherm marc noppen gewoon anders. © RV