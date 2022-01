Marc Herremans herdenkt ongeval waarbij hij 20 jaar geleden verlamd raakte: “Zo dankbaar dat toen niet het einde was, maar wel een nieuw begin”

Herremans was 29 toen hij in 2002 tijdens een training op Lanzarote ten val kwam met zijn fiets. Hij voelde meteen dat het niet goed zat, vertelde hij daar in 2019 over in Het Huis van Eric Goens. “Ik werd wakker in een ander lichaam. Een borst, twee armen, met daarboven een hoofd. Dat is het.” Sindsdien zit de atleet in een rolstoel.