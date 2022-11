Marc Descheemaecker keert terug naar raad van bestuur NMBS

Descheemaecker was jarenlang actief in de spoorwereld. Hij startte in 2002 bij de spoorwegen en werd in 2005 de CEO van de NMBS. Die functie voerde hij tot in 2013 uit. Na zijn overstap naar de politiek, werd hij eind 2016 door de N-VA voorgedragen voor de raad van bestuur van het spoorbedrijf. Hij zetelde er van begin 2017 tot in mei vorig jaar. Na zowat anderhalf jaar keert Descheemaecker dus terug in de raad van bestuur.