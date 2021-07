Marc Coucke verkoopt Ceres Pharma

Geen nieuwe diesel- en benzinewa­gens meer op Europese wegen vanaf 2035

11 juli Vanaf 2035 zullen in de Europese Unie geen auto’s meer mogen worden verkocht die op benzine of diesel rijden. Ook hybride wagens zullen in de ban geslagen worden, ten voordele van 100% elektrische wagens. Dat zou de Europese Commissie woensdag voorstellen in het kader van haar klimaatpakket.