Marc Coucke pleit voor afschaffing patenten op coronavaccins

“Als het puur over deze vaccins gaat, dan denk ik dat we ongeveer wel op het punt zitten dat we kunnen zeggen: stop die patenten, smijt alles open en zorg ervoor dat de hele wereld zo snel mogelijk gevaccineerd wordt”, aldus Coucke. Anders zullen er varianten blijven opduiken uit landen die niet gevaccineerd zijn, waarschuwt hij. “Ik denk dat de meeste bedrijven die daar in geïnvesteerd hebben, hun investering al ruim hebben terugverdiend”, stelt de ondernemer nog.

Coucke, in het verleden eigenaar van Omega Pharma, heeft via zijn holding Alychlo vandaag nog belangen bij andere farmaceutische bedrijven. Mocht hij zelf in het bestuur zitten van een bedrijf dat een patent op een coronavaccin in handen heeft, dan zou hij er niet anders over denken, beweert hij. “De farma-industrie is een prachtige industrie”, zegt Coucke, verwijzend naar de vooruitgang die geboekt is in bijvoorbeeld de aanpak van ziektes zoals bronchitis, hiv en kanker. Maar er zijn ook “uitwassen”, zoals geneesmiddelen die onbetaalbaar zijn of te traag betaalbaar worden, en “die moeten eruit”, klinkt het.