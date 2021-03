Marc Coucke na heisa over vaccin: “Foto getweet om vaccin AstraZeneca in een goed daglicht te stellen”

Marc Coucke kondigde gisteren op zijn sociale media trots aan gevaccineerd te zijn. Nochtans: Coucke is 56, geen 85-plusser. Hij is dokter noch verpleger. Maar hij is wel een gediplomeerd apotheker. Die groep wordt nu gevaccineerd. “We proberen enkel actieve zorgverleners op te roepen, maar daar zal onvermijdelijk een beetje overselectie gebeuren”, aldus Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“Oproepingsbrief gekregen om vandaag gevaccineerd te worden met AstraZeneca. Hopelijk iedereen zo snel mogelijk, het is een wedren tussen het vaccin en het virus. Samen op naar herwonnen vrijheid!”

Coucke reageerde met zijn tweet op een bericht van viroloog Marc Van Ranst, die erop wees dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) groen licht blijft geven aan het coronavaccin van AstraZeneca.

Met de foto en het bijschrift wou Coucke de vaccinatiecampagne een hart onder de riem steken, maar hij oogstte voornamelijk kritiek en onbegrip. Al is die kritiek niet helemaal terecht volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Als je wordt uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum is het best dat je op de uitnodiging ingaat”, zo zegt woordvoerder Joris Moonens. “Dat maakt de organisatie voor het vaccinatiecentrum vlotter en het komt de vaccinatiecampagne op lange termijn ten goede.”

Kritiek

“Ook vroeg, ze zijn nog niet eens klaar met de oudjes”, was een van de reacties. En ook: “Mijn man is risicopatiënt en heeft nog geen vaccin gekregen, dit is niet rechtvaardig.” Iemand anders reageerde: “In welk jaar heeft u uw laatste pilletje als ‘apotheker’ verkocht aan een patiënt? Mijn moeder is 70+ en behoort tot de risicogroep, ze heeft nog geen uitnodiging gehad. Goed bedoelde, maar ergens ook misplaatste tweet Marc.’

Coucke zelf weerlegt de commentaren. "De computer nodigt ook de apothekers uit.” De ondernemer staat als oprichter van farmabedrijf Omega Pharma nog steeds geregistreerd als apotheker.

“De foto was niet mijn idee, maar een idee van de mensen van het vaccinatiecentrum. Die kregen de voorbije tijd heel veel vragen en opmerkingen over het vaccin van Astra Zeneca. Daarom vroeg de verantwoordelijke me of ze een foto mochten maken van mijn vaccinatie. Ik heb die foto dus niet zelf getrokken, maar hem wel getweet om dat vaccin in een goed daglicht te stellen en hopelijk een beetje angst bij mensen weg te nemen. En dat lijkt ook wel gelukt, want er kwamen wel veel reacties, maar zo goed als geen enkele van mensen die zeiden dat het vaccin niet deugt", zegt Couke over de tweet zelf bij VTM NIEUWS.

Quote Ik ben vooral verrast door hoeveel risicopa­tiën­ten er blijkbaar nog niet ingeënt zijn Marc Coucke

“Ik had wel wat ophef verwacht, maar ben vooral verrast door hoeveel risicopatiënten er blijkbaar nog niet ingeënt zijn. In heel veel reactie kwam naar voren dat mensen zich zorgen maken om vrienden of familieleden met ernstige aandoeningen die nog niet gevaccineerd zijn. Als ik dan hoor dat er nog 500.000 vaccins in voorraad zijn, dan denk ik toch dat ze daar wat meer snelheid kunnen maken”, zegt hij over de reacties.

Over de vraag of hij niet beter geweigerd had en zich later had laten vaccineren, zegt Coucke: “Ik heb dat voorgesteld, maar men zei me dat als ik mijn vaccin nu niet liet zetten, dat ik dan helemaal achteraan de wachtrij zou komen te staan. Nog na de vaccinatieronde bij de -18-jarigen en dat zag ik dan niet zitten.”

Enkele weken geleden verklaarde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid al dat de lijst van eerstelijnszorgmedewerkers, waar de apothekers onder vallen, soms niet 100 procent klopt en ook mensen die het beroep niet meer uitoefenen er nog in konden staan. Maar Zorg en Gezondheid riep toen al op dat mensen die 'te vroeg’ uitgenodigd werden zich toch gewoon zouden laten vaccineren, aangezien ze toch ooit hun vaccin zouden moeten krijgen.