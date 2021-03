Marc Coucke kreeg al zijn vaccin, want hij is nog apotheker. Dat pikt niet iedereen: “Mijn man is hartpatiënt en kreeg nog geen vaccin”

Dalle: "Beschamend dat er nog geen duidelijk­heid is voor jeugdkam­pen”

18 maart Benjamin Dalle (CD&V) noemt het beschamend dat er nog steeds geen duidelijkheid is voor de jeugdkampen in de paasvakantie. Dat zei de Vlaamse minister van Jeugd in het parlement na een vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld).