Manpower: “Extra jobs verwacht in alle sectoren, behalve horeca”

In alle drie de gewesten worden er extra banen verwacht. De werkgevers in Wallonië zijn het meest optimistisch (met een nettotewerkstellingsprognose van +13 procent), maar ook in Vlaanderen (+7 procent) en Brussel (+2 procent) is de tendens positief.

Horeca

In zeven van de acht bevraagde sectoren zijn de tewerkstellingsvooruitzichten positief, met de bouwsector (+18 procent) op kop. De horeca is de enige sector met negatieve prognoses. Met -23 procent gaat het om “de zwakste nettotewerkstellingsprognose die ooit in deze sector werd geregistreerd sinds de lancering van de enquête in België in 2003", klinkt het.