Manipuleerde 3M afvalwater afgelopen weken? Resultaten wijzen die richting uit

Is FBSA-schan­daal slechts topje van de ijsberg bij 3M? Nog meer stoffen gevonden bij 3M die niet vergund zijn

8:32 Bij de eerste staalresultaten bij chemiebedrijf 3M is, naast FBSA, nog een tweede stof gevonden waarvoor 3M geen vergunning heeft. Bovendien blijkt uit documenten dat 3M in Zwijndrecht al in 2006 een derde stof produceerde zonder dat aan te geven. Het ziet er meer en meer naar uit dat het nog maar het topje van de ijsberg is.