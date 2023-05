Man vermoordt eigen grootmoeder (77) in Luik: vrouw teruggevonden in haar woning met meerdere steekwonden

Dries Van Langenhove noemt Progress Pride vlag “pedofie­len­vlag”: “Hij probeert zo de betekenis van de vlag compleet uit te hollen”

Op sociale media is er heel wat ophef ontstaan over een video die Dries Van Langenhove gisteren op Instagram heeft geplaatst. Op de beelden is te zien hoe het voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang door de straten van Brugge wandelt en aan de gevel van een winkel de Progress Pride vlag ziet hangen. Hij noemt die vlag vervolgens de “pedofielenvlag” en gaat de winkel binnen om de werknemers te vragen of ze zich ervan bewust zijn dat die daar hangt.