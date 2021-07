Man van 22 springt in het water en verdrinkt in Eupen, meisje van 15 nog altijd vermist in Rendeux

De man van 22 sprong met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert en werd vervolgens een tijdlang vermist. Later vonden de hulpdiensten zijn lichaam in een beek in de buurt van de Rotenberg. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.

In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, wordt nog altijd gezocht naar een vijftienjarig meisje dat gisteren laat op de dag in de rivier de Ourthe is gevallen. Bij de zoekactie zijn duikers, brandweerlieden en drones uit de reddingszone ingezet. Ook de hulp van politiezone Famenne-Ardenne is ingeschakeld. Er is de hele nacht naar het tienermeisje gezocht, maar ze is nog altijd niet gevonden.