Man valt ex aan met mes in metro Molenbeek: vrouw verkeert niet in levensgevaar, politie weet dader te arresteren met hulp van jongeren

BinnenlandIn het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek heeft een man maandagnamiddag zijn ex aangevallen en verwond met een mes. Dat bevestigt de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem). Die verduidelijkt dat het zeker niet gaat om een terreurdaad.

De politie Brussel-West is rond maandagnamiddag rond 15 uur moeten tussenkomen in het Weststation om een man met een mes op te pakken die verschillende personen verwond had. Meerdere jongeren hadden de vluchtende dader gevolgd en konden er zo voor zorgen dat hij door de politie kon worden gearresteerd. Na verhoor van de verdachte door de politiediensten heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord.

Het Brussels parket liet nog weten dat het incident plaatsvond in een metrotrein en bevestigt dat het om feiten in de privésfeer gaan. Een vrouw, de ex van de dader, raakte ernstig gewond maar verkeert intussen niet meer in levensgevaar. Een zwangere vrouw werd door de dader geduwd toen hij vluchtte, maar het is onduidelijk hoe zij er aan toe is. Het parket heeft tevens verzocht de videobeelden in beslag te nemen en stelde maandagavond een wetsdokter aan.

RTL Info sprak met een getuige. “Ik zat in de middelste wagon”, klinkt het. “En ik zag plots dat een man met een mes uithaalde naar de keel van een vrouw. Er was paniek. We wisten niet wat te doen. Toen kwam de politie en zijn we geëvacueerd.”

