Man uit Verviers aangehouden voor radicalisering Spaans tienermeisje

Een 34-jarige man uit Verviers is op 15 juli gearresteerd in het kader van een onderzoek dat in Spanje van start is gegaan. De dertiger wordt ervan verdacht een Spaans meisje te hebben geradicaliseerd dat verliefd op hem was geworden en naar hem toe was gereisd.