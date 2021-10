Man uit Kelmis bij wie twee vermiste kinderen zijn aangetroffen, blijft in de cel

Premier De Croo raadt mensen aan om mondmasker te dragen in binnenruim­tes nu coronacij­fers stijgen

21 oktober De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) raadt mensen aan om het mondmasker vaker te dragen. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Ook viroloog Steven Van Gucht pleit hiervoor. “Het laat toe om veel dingen te doen en toch een veiligheid in te bouwen”, klinkt het. “We nemen een deel van het risico weg, en dat kan ons helpen op dit moment”, luidt het. Meer dan de helft van de lezers geeft in onze poll hieronder aan bereid te zijn het mondmasker opnieuw op te zetten, ook al is dat niet verplicht.