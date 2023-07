Man uit Doornik overleden na vechtpartij met militairen

Dit weekend tropische temperatu­ren: is er een nieuwe hittegolf op komst? Of stevig onweer?

Momenteel is het nog wisselvallig met temperaturen die net boven de 20 °C uitkomen en een stevige wind, maar eind deze week lijkt het kwik opnieuw stevig te gaan klimmen. Warme subtropische lucht komt onze richting uit in het weekend door een zuidelijke stroming. En dat staat garant voor tropisch zomerweer. Maar hoe warm zal het precies worden? En is er kans op de tweede hittegolf van het jaar? Of mogen we ons opnieuw aan stevig onweer verwachten? Meteoroloog Jonas De Bodt blikt alvast vooruit.