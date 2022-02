Man steekt dakloze in brand aan Zuidstation in Brussel enkele uren na verlaten gevangenis

KMI waarschuwt voor gladde wegen

Het KMI kondigt voor zaterdagnacht en zondagochtend code geel aan wegens gevaar voor gladheid. "Vannacht is het uitkijken voor vorming van lokale rijmplekken. Vooral in de Ardennen is dat het geval, maar ook op windbeschutte plaatsen elders in het land", klinkt het.

17:02