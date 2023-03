Man reed buren aan en sprong dan onder vrachtwagen op E40

DEBAT VAN DE DAG. Loon minder belasten, maar wel een hogere btw op winkelkar: is dat een goed idee?

Boodschappen worden duurder, maar wie werkt krijgt extra loon: dat is het plan dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dinsdag heeft voorgesteld. Van Peteghem vindt dat de lonen verhoogd moeten worden en wil dat compenseren met hogere btw-inkomsten. Werkenden krijgen daarmee jaarlijks 835 euro extra nettoloon, maar wie niet werkt is slechter af. Wat denk jij? Is het voorstel van Van Peteghem een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat andere politici ervan vinden.