Man neergeschoten in centrum van Brussel

België sluit zich aan bij vrijwilli­ge spreiding van migranten, onder voorwaar­den

België is een van de twaalf lidstaten van de Europese Unie die zich vandaag, tijdens een Europese raad van de ministers van Asiel en Migratie in Luxemburg, bereid hebben getoond tot een vrijwillige samenwerking om migranten op te vangen die gered zijn op de Middellandse Zee. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het verdelingsmechanisme flexibel is en rekening houdt met de opvangsituatie van een land. Dat is uit goede bron vernomen.

10 juni