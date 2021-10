Man in levensgevaar nadat hij bijna verdrinkt in Plopsaqua

Een man verkeert in levensgevaar nadat hij bijna verdronk in waterpretpark Plopsaqua in Hannuit, net over de grens met het Vlaams-Brabantse Landen. Het slachtoffer werd volgens Plopsa door redders uit het water gehaald en gereanimeerd. Toch diende de vrouw van het slachtoffer een klacht in. Het parket van Luik meldt volgens Belga dat een pv is opgesteld voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar.

Het incident gebeurde zaterdagnamiddag. Het was bij aankomst in het opvangbassin van de attractie ‘Wild River’ van Plopsaqua dat een man in moeilijkheden raakte. Op bewakingsbeelden konden de speurders zien dat de man zwaaide, maar dat niemand hem zag. Daarna verdween hij onder water.

Het slachtoffer werd enkele minuten later gered. Daarop startte een reanimatie. Het slachtoffer werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de jongste informatie waarover het parket beschikt, verkeert de man in levensgevaar.

Klacht ingediend

De vrouw van het slachtoffer heeft volgens Belga maandag klacht ingediend. Er werd een proces-verbaal opgesteld tegen de inrichting en de redders voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar.

“Het ging om een volwassen man van 1,80 meter die in problemen kwam in een bad van ongeveer 4 op 4 meter en 1,20 meter diep”, vertelt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa, aan HLN. Bij het bassin stond een redder. “De man zijn arm begon te trillen. Hij ging verschillende keren onder water en kwam weer boven. Ondertussen kwamen voortdurend andere mensen toe in het bad. Daardoor was niet goed te zien wat er aan de hand was. Zelfs de twee kinderen van het slachtoffer waren al uit het bad gestapt.”

Twee minuten

Van zodra de redder doorhad dat de man in moeilijkheden was - volgens de Plopsa-CEO na 2 minuten of iets langer - greep hij in en is het slachtoffer uit het water gehaald.

Van den Kerkhof benadrukt dat de attractie door twee keuringsorganisaties goedgekeurd is zonder opmerkingen, en dat er een redder bij het bassin stond. “Die heeft een reddersdiploma. De reanimatie is wat ons betreft perfect verlopen. We kregen daar zelfs felicitaties voor van getuigen. We vermoeden dat de man een beroerte kreeg of iets anders.”

Niet eerste incident

Plopsaqua Hannuit-Landen opende op 9 juni officieel de deuren. Het is niet het eerste veiligheidsincident in het complex van 4.800 vierkante meter. Begin september werd een kind in het buitenzwembad van de verdrinking gered door een bezoeker. Na het incident kondigde Plopsaqua een herziening van het veiligheidsbeleid aan.

