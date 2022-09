Man geëxecuteerd en in plastic gewikkeld of vrouw met de dure juwelen: Cel Vermiste Personen roept publiek op om cold cases mee op te lossen

De Cel Vermiste personen doet een oproep aan iedereen om mee te helpen oude moord- en verdwijningszaken op te lossen. Zo is er een onbekende man die in 1995 in ware executiestijl vermoord is met twee kogels door het hoofd. En een dode vrouw met dure juwelen die na weken in het water komt bovendrijven aan de strekdam in Zeebrugge, in 2002. Ergens moet er een familie zijn die hen mist. Maar tot op vandaag hebben deze twee mensen geen naam, geen gezicht gekregen. Kunnen zij cold cases van tientallen jaren geleden oplossen?

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Pascal Swaelens van de Cel Vermiste Personen neemt ons mee naar een havendok in de binnenhaven van Brugge. “Hier heeft een schipper in 1995 een pak zien drijven. Gewikkeld in plastic, vastgebonden met touwen.” Wie de foto’s ziet, herkent er meteen een mens in. Dat blijkt ook wanneer de politie het pak uit het water vist. Het gaat om het lijk van een man, wellicht van Aziatische origine, vermoord met twee kogels door het hoofd en dan hier gedumpt. De touwen zijn opvallend geknoopt, wellicht door iemand die werkt in de zeevaart. Ondanks een uitvoerig onderzoek weten we nu, 27 jaar later, nog steeds niet wie hij is of waarom hij vermoord is. Een mysterie dat de Cel Vermiste Personen graag wil oplossen.

‘Operatie Kerkhof’

De Aziatische man is maar een van de vele dossiers die de Cel Vermiste Personen de afgelopen maanden kon boven spitten. Dat is het gevolg van ‘Operatie Kerkhof’, een ultieme poging om oude verdwijningszaken na jaren toch nog op te lossen. “In 2018 is er een DNA-databank voor vermiste personen opgestart” legt Swaelens uit aan Faroek. “En dan zijn we ook eens beginnen kijken. We zitten hier toch met een 600, 700-tal vermisten. Dan moeten we de niet geïdentificeerde lichamen ook in de DNA-databank zetten. De bedoeling is natuurlijk dat we dan DNA-matchen krijgen.” Sinds het prille begin van ‘Operatie Kerkhof’ kon de Cel Vermiste Personen zo al drie oude verdwijningszaken oplossen, de meest spectaculaire die uit 2001 van Cory Van Der Valk, de rijke erfgename van de gelijknamige hotelketen. Zij bleek helemaal geen nieuw leven te zijn begonnen in het buitenland, maar al die jaren anoniem begraven te liggen op een klein kerkhofje in de omgeving van Dinant.

Schedel in de tuin

Wanneer er geen DNA voorhanden is, graven Swaelens en zijn collega’s de doden terug op om alsnog DNA-stalen af te nemen - vandaar ook de naam, ‘Operatie Kerkhof’. Jammer genoeg levert dat niet altijd een match op. Niet verwonderlijk, aangezien de techniek vroeger niet voorhanden was. Daarom vraagt de Cel Vermiste Personen nu de hulp van het grote publiek. Ze hebben vijftien opsporingsberichten samengesteld van ongeïdentificeerde lichamen - én lichaamsdelen, opvallend genoeg. Er zijn bijvoorbeeld verschillende onbekende mensen dood teruggevonden in de Noordzee. Maar er is ook een dijbeen uit een kanaal gevist, en zelfs een schedel boven gespit in de tuin van een rijtjeshuis. U kan alle opsporingsberichten terugvinden op de website van de federale politie.

Weet u nog een onbekend lichaam liggen?

Voor ‘Operatie Kerkhof’ doet de Cel vermist Personen nu enkele opmerkelijk oproepen. Alain Remue, hoofd van de Cel:“Het is een vraag die we stellen aan autoriteiten, gemeenten, burgerlijke stand, begraafplaatsen. Als er plaatsen zijn waar nog lichamen of lichaamsresten zouden begraven liggen, die nooit een naam kregen, dan willen we dat graag weten.” Een opvallende vraag, maar dit levert wellicht het snelst resultaat op. Want tot op vandaag bestaat er geen lijst van het aantal ongeïdentificeerde lichamen in België. Er bestaat zelfs geen lijst van begraafplaatsen tout court.

Of kent u nog een vermiste?

En Operatie Kerkhof richt zich ook tot de andere zijde: de nabestaanden en familieleden van vermiste personen. “Als u lang geleden iemand hebt gekend die vermist raakte, en die nooit werd terug gevonden, meld dit dan opnieuw. Ik ben ervan overtuigd dat er mensen vermist zijn geraakt waar wij hier, op dit moment, geen weet van hebben.” legt Remue uit. Zeker bij oude dossiers zou het kunnen dat de registratie verloren is gegaan. “Het waren andere tijden”, stelt hij nog. “Het is in België pas sinds de zaak Dutroux dat het gegeven ‘vermiste persoon’ een echt aandachtspunt is geworden.” Ondertussen zijn de registratiesystemen gelukkig gemoderniseerd, en de procedures aangescherpt.

Mooie juwelen in het water

Operatie Kerkhof probeert dus via DNA-matches anonieme doden te koppelen aan oude verdwijningszaken. Wanneer DNA-analyses niets opleveren, grijpt ze naar andere technieken. We trekken met Iris Aelbrecht, ook van de Cel Vermiste Personen, naar het het forensische laboratorium in Veurne. Ze heeft juwelen bij van een onbekende vrouw die dood in het water lag, vlak aan de strekdam van Zeebrugge. “Mocht iemand de juwelen herkennen dan zou ons dat een heel eind op weg helpen”, vertelt ze. Ze hoopt dat iemand de vrouw op deze manier herkent. “Het feit dat ze die juwelen droeg, geeft ook aan dat zij misschien om haar uiterlijk bekommerd was”.

Vrouw uit Zeebrugge?

De vrouw zelf was rond de veertig jaar oud, normaal gebouwd en had donker halflang haar. Ze droeg merkkleding, en dus ook mooie juwelen. De vrouw werd in het water gevonden aan de oostelijke strekdam in Zeebrugge. Een plek die tot de verbeelding spreekt, want hier geraak je zomaar niet. “We weten niet exact wat er is gebeurd.” geeft Aelbrecht toe. “Ofwel is zij aangespoeld, dat is een mogelijkheid. Ofwel is zij hier in het water gegaan. Hier is ook wel een zekere onderstroom, wat maakt dat mensen verdrinken en nadien terug naar boven komen.” Mogelijk gaat het dus om een vrouw uit de omgeving van Zeebrugge. Iedereen die informatie over haar heeft, of misschien haar juwelen herkent, die wil de politie graag spreken.

Antwoorden

Operatie Kerkhof zit nog in de opstartfase. Voorlopig zijn er enkel dossiers uit de provincie West-Vlaanderen afgewerkt. Maar de Cel is al volop bezig met nieuwe dossiers - steeds hopend op een match in de DNA-databank van vermiste personen. Hopend om toch één familie meer te kunnen vertellen over hun vermiste.

“Het is fijn als je die familieleden hoop kan geven - of een antwoord.” merkt Faroek op. “Natuurlijk, daar doen we dit voor.” antwoordt Pascal. Hij kijkt uit over het water van het havendok. 27 jaar geleden lag hier een dode man. Nu is het mysterie van zijn dood nog altijd niet opgelost. “De familie heeft recht op een antwoord. Zij hebben recht op de waarheid. Die mensen leven nu al jaren in een leegte, gaan daarmee slapen staan daarmee op. De bedoeling van Operatie Kerkhof is om hopelijk enkele families - ik mag niet zeggen ‘blij maken’, maar toch een antwoord te geven.”

