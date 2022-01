Man dreigt zichzelf met granaten op te blazen in woning Henegouwen

Belgen gingen in kerstvakan­tie opnieuw op reis met vliegtuig

Luchtvaartmaatschappij TUI blikt tevreden terug op de afgelopen kerstvakantie. In vergelijking met 2019 gingen dan wel 23 procent minder Belgen met het vliegtuig op vakantie, het waren er een pak meer dan in 2020, toen alle pakketreizen noodgedwongen werden geannuleerd vanwege corona. Dat zegt TUI in een persbericht.

18:42