Man draait elektriciteitsmeters terug in ruil voor grof geld: 90.000 euro, auto’s, juwelen en paarden in beslag genomen

Koning Albert in het ziekenhuis met uitdroging. Expert wijst op preventie en symptomen: “Donkere urine kan alarmsig­naal zijn, net als verward­heid”

Koning Albert (89) is vanochtend opgenomen in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Hoe kan dat? Is het gevaarlijk? Kan je dit zelf aanvoelen? En hoe kan je het voorkomen? Professor Siddhartha Lieten, diensthoofd geriatrie aan het UZ Brussel legt uit. “Let erop dat je grootouders niet erg suf of lusteloos overkomen bij warm weer.”