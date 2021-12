Man dood aangetroffen in auto op parking van station in Waver

Lachaert: Nood aan eensgezin­de communica­tie in tijden van crisis

De regeringspartijen moeten in crisissituaties eensgezind communiceren naar de burger en mea culpa slaan indien nodig. Dat zei Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in ‘De Ochtend’ op Radio 1 in een reactie op de politieke spanningen rond de beslissing van het Overlegcomité om de cultuursector te sluiten. Volgens hem heeft ons land ook nood aan een staatsstructuur waar federale beslissingen op een democratische manier besproken kunnen worden door de andere bestuursniveaus.

11:04