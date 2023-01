Man die zwaargewond raakte bij gasexplosie in Luik buiten levensgevaar, mogelijk sprake van wanhoopsdaad

WEERBE­RICHT Regenachti­ge start gevolgd door opklarin­gen

Een warmte- en koufront trekken in de ochtend over ons land heen, vergezeld door een spatje regen. Geleidelijk aan volgen opklaringen in heel het land. Dat is echter niet van lange duur, want polaire lucht zorgt voor instabiliteit. Hierdoor ontstaan er stapelwolken in de namiddag waarvan er enkelen kunnen uitgroeien tot een bui.

6:33