Man die vrouw en zoon doodstak in bungalowpark Lanaken, beweert dat hij handelde uit zelfverdediging

De 57-jarige man die in een vakantiechalet in bungalowpark Sonnevijver in Rekem (Lanaken) zijn vrouw en zoon doodde, handelde naar eigen zeggen uit noodweer. "De cliënt heeft ten overstaan van de Nederlandse politie een inhoudelijke verklaring afgelegd waarin hij heeft verklaard dat er sprake was van zelfverdediging," zegt zijn advocate Suzanne Kurvers vanavond aan Belga . De man had zijn 55-jarige vrouw en zijn 23-jarige zoon met een mes doodgestoken. Nadien gaf hij zich woensdagochtend aan bij de politie in Maastricht.