Man die meisje van 15 maanden aanreed aan kinderdagverblijf blies net boven limiet, politie spreekt van spijtig ongeval

Van Ranst over stijgende coronacij­fers: “Nu afstappen van federale fase zou niet verstandig zijn”

21 oktober Op het Overlegcomité van volgende week vrijdag wordt beter niet beslist om af te stappen van de federale fase. In de huidige situatie, met fors oplopende besmettingen, zou dat volgens viroloog Marc Van Ranst “niet verstandig” zijn. Begin deze week werd het hoogste aantal besmettingen van dit jaar genoteerd. “Het is nu afwachten hoe zich dat vertaalt in de ziekenhuizen en op de intensive care-afdelingen”, zegt Van Ranst. “Tegen eind volgende week moeten we een idee hebben van waar het naartoe gaat.”