Man die Brusselse tiener (13) doodde, beloofde zijn slachtoffer 3.000 euro winkelbudget

Nog 2 jaar tafelen bij sterren­zaak Noma en dan is het over en uit. Vlaamse sterren­chefs reageren: “Té hard werken gaat ten koste van de kwaliteit”

Gegrild rendierhart op een bedje van vers dennenhout en saffraanijs in een kom van bijenwas: nog tot eind 2024 kan u zich culinair verbazen in driesterrenrestaurant Noma in Kopenhagen. Daarna is het over en uit, want chef René Redzepi vindt een sterrenzaak uitputtend en nauwelijks rendabel. Vlaamse sterrenchefs, die al bij Noma gingen tafelen, begrijpen hem. “Mochten we dezelfde marges aanrekenen voor kreeft als voor een croque monsieur, dan eet niemand nog kreeft.”

9 januari