Man aangehouden die zijn vriendin doodstak in hun appartement

PROVINCIE NAMEN Jonge mama van vijf overleeft echtelijke steekpar­tij niet

19 april Een jonge mama is gisteravond overleden aan de gevolgen van een echtelijke steekpartij. Haar man is van zijn vrijheid beroofd, maakte het parket van Namen vandaag bekend. Het koppel heeft samen vijf kinderen. De feiten gebeurden in hun woning in Rochefort (provincie Namen).