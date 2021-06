Man (59) sterft bij parachutesprong in Spa

Vader steekt nieuwe vriend van ex dood voor ogen van kinderen: video toont hoe vermoede­lij­ke dader kalm wegwandelt met mes nog in de hand

7:01 In Deurne is de 52-jarige Ismet Osmanay doodgestoken, net op het moment dat ouders hun kinderen afhaalden van een nabijgelegen basisschool. Op videobeelden is te zien hoe dader Betim A. (48), een kale man in een keurig pak, rustig wegwandelt nadat hij even daarvoor koelbloedig de nieuwe vriend van zijn ex neerstak. Iets later kan hij worden opgepakt. De veertiger wordt verdacht van moord.