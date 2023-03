Man (38) neergestoken aan metrostation in Antwerpse Seefhoek: politie verspreidt bewakingsbeelden verdachte

“Onze collega’s zagen het bloed op de grond druppelen.” Patrick Vermeulen van de politie van Antwerpen vertelt aan Faroek hoe agenten in november een man opvingen die midden op straat werd neergestoken. Hij werd aangevallen door een onbekende man met een opvallende jas: onderaan zwart en naar boven toe langzaamaan wit. Misschien is hij bekend in de buurt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Opvallende jas

Op zaterdag 5 november rond 20u45 hangt een man met een opvallende jas rond aan de Sint-Elisabethstraat in Antwerpen, vlakbij het metrostation. Hij lijkt vooraan in de twintig, heeft zwart haar en zijn jas is onderaan zwart, en wordt naar boven toe geleidelijk aan wit. Wellicht is het deze man, die een half uurtje later plots een andere man heeft neergestoken: hij trekt een mes en valt hem aan in de rug. “Dat kwam ineens uit het niets. Hij deelde nog een tweede messteek uit en sloeg daarna op de vlucht”, vertelt Vermeulen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Doordrenkt met bloed

Het slachtoffer is zwaar toegetakeld, maar gaat de aanvaller toch achterna. Hij achtervolgt hem nog enkele straten verder, maar na enkele minuten moet hij het opgeven. In de Diepestraat zakt hij in elkaar. Gelukkig komt net op dat moment een politiecombi voorbij en de agenten schieten het slachtoffer onmiddellijk te hulp. “Onze collega’s hebben gezien dat die man zijn jas nat was van het bloed. Ze zagen het bloed op de grond druppelen”, vertelt Vermeulen. De agenten bellen meteen een ambulance en de man wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd. “Het slachtoffer zijn leven hing aan een zijden draadje. Hij heeft het gelukkig gehaald, maar hij is erg getraumatiseerd.”

Verdachte bekend in de Seefhoek

De feiten speelden zich af in de Antwerpse wijk ‘Seefhoek’, een volkse buurt ten noorden van het centrum. “Op bewakingsbeelden is te zien dat de verdachte aan de Sint-Elisabethstraat een praatje slaat met voorbijgangers”, vertelt Vermeulen. Daarom vermoeden de speurders dat hij mogelijk uit deze buurt afkomstig is. Uit het onderzoek blijkt dat ook dat de verdachte mogelijk Saïd heet. Mogelijk kan dit in combinatie met de bewakingsbeelden een belletje doen rinkelen.

Als u tips heeft over de man met de opvallende jas kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of u kan ook mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Bewakingsbeeld van de verdachte van de steekpartij, en Faroek Ozgünes. © Politie/ Pieterjan Vanstockstraeten