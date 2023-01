Man (37) en tienermeisje dood aangetroffen in provincie Luik, zusje van 2,5 gezond en wel

Het lichaam van de man werd vanochtend omstreeks 8 uur ontdekt. Volgens de eerste vaststellingen zou hij zichzelf van het leven beroofd hebben. Enkele minuten later werd het meisje van 2,5 jaar aangetroffen in het voertuig van de man. Zij is in goede gezondheid.

Later in de voormiddag, zowat tien kilometer noordelijker langs een bospad in Ougrée, werd dan weer het levenloze lichaam van een ander meisje aangetroffen. De doodsoorzaak is niet bekend, maar het zou gaan om opzettelijke doodslag. Ook de leeftijd van het meisje is niet bevestigd, maar volgens SudPresse was ze veertien. De twee feiten - in Plainevaux en Ougrée - zouden met elkaar in verband staan. SudPresse meldt dat ook een tas van het oudste meisje in de auto van de man werd teruggevonden.