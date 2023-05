Man (37) die zwaargewond raakte door petanquebal in Luik is niet alleen: “Goedkope ballen zijn net mortieren”

Petanqueballen zien eruit alsof ze niet kapot zijn te krijgen, maar toch is het oppassen geblazen als ze in vuur terechtkomen. Vooral met de goedkope “campingsetjes” kan het mis gaan, waarschuwt een Nederlandse importeur. “Het zijn dan net mortieren.’’

Afgelopen weekend raakte een 37-jarige Nederlander uit Eindhoven levensgevaarlijk gewond nadat een petanquebal ontplofte tijdens een vrijgezellenfeest in de Belgische Ardennen. Het incident gebeurde in Stavelot, in Luik. De bal lag daarbij dicht bij een vuurkorf.

Dat de man nog leeft, is een klein wonder, want de Nederlandse importeur van petanqueballen, Martin van der Linden, kent ten minste vier incidenten waar omstanders het er minder goed vanaf brachten en om het leven kwamen. “In sommige gevallen werden resten van de bal 25 meter verderop teruggevonden. Het zijn dan net mortieren”, zegt hij.

KIJK. Nederlander zwaargewond door ontplofte petanquebal in de Ardennen: “Ik dacht dat er een gasfles was ontploft”, getuigde de buurman bij ‘VTM Nieuws’:

Het is maar om aan te geven wat voor explosies de ballen kunnen veroorzaken als ze heet worden. Ergens is dat verbazingwekkend, omdat de zware ballen oersterk lijken. De officiële wedstrijdballen zijn dat ook, weet Van der Linden. Die zijn gemaakt van puur staal en zijn hol vanbinnen, maar de goedkoopste setjes daarvan beginnen bij zo’n 100 euro. Dat hebben vakantiegangers, die graag gewoon eens een potje spelen, er meestal niet voor over, is zijn ervaring.

Ontploffingsgevaar

Goedkoper zijn er ook setjes te koop die volgens de Nederlander vooral in Azië worden gemaakt. Die lijken weliswaar van staal, maar zijn dat alleen aan de buitenzijde. In werkelijkheid zijn het twee dunne helften die aan elkaar worden gelast en worden opgevuld om ze zwaarder te maken. Dat maakt ze volgens Van der Linden kwetsbaar. “Ik weet niet precies wat erin zit, maar als er tijdens de fabricage vocht in de bal komt of er later corrosie ontstaat, kan dat in de hitte van een vuurkorf gaan borrelen. In een volledig afgesloten ruimte moet dat er een keer uit.”

Goedkope petanqueballen die in het vuur terechtkomen, kunnen levensgevaarlijk zijn.

Hoe dat gruwelijk mis kan gaan, ontdekte ook vlogger John de Jong, alias JohnQuote, vijf jaar geleden. In een van zijn video’s legde hij meerdere petanqueballen in zijn barbecue en maakte ze goed heet. John pakte er stoer nog even de föhn bij om het vuur nog heter te maken, maar op het volgende moment stond hij zijn verbrande gezicht te koelen onder de kraan. Een van de ballen was ontploft en John moest uiteindelijk met oogletsel naar het ziekenhuis. In een latere video maakte hij een petanquebal open om te kijken wat er nu eigenlijk in zat. Het bleek gruis.

Importeur Van der Linden kan niet genoeg waarschuwen tegen stunten met de ballen, vooral de goedkope. “Elke normale speler weet dat ballen niet in het vuur horen, maar sommige mensen willen er maffe dingen mee doen. Daar komen hele nare ongelukken van.” Liever nog zou hij zien, dat de ballen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. “Maar ik zou niet weten wie de Aziaten daarop moet aanspreken.’’