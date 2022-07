Man (26) bekent moord op zakenman, maar komt toch vrij vóór zijn proces: “Dat snapt toch niemand?”

Nog geen twee jaar geleden stierf zakenman Frank Goes (54) op straat in Jette, na een messteek recht in zijn hart. Een 24-jarige bekende schuld, maar is nu al weer vrij. Het Brusselse gerecht oordeelde zopas dat ze hem niet eens meer moeten kunnen volgen met een enkelband. “Welk signaal wil Justitie daarmee geven?”, vragen de vrouw en zoon van het slachtoffer. “Dat is eigenlijk zeggen: iemand doden is niet zo erg.”