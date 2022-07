“We blijven hopen dat we Natacha terugvinden”, reageert de mama van Natacha de Crombrugghe (28) na een onderhoud met de chefs van het nieuwe onderzoeksteam. Die ontmoeting kwam er nadat in de Peruviaanse media uitlekte dat er bloedsporen gevonden waren in een bijgebouw van het hotel waar de Belgische toeriste verbleef.

Sabine Verhelst en Eric de Crombrugghe vernamen vorige week via de lokale media in Peru het nieuws over de aangetroffen bloedsporen in het onderzoek naar hun vermiste dochter. Vrijdagavond werden ze persoonlijk bijgepraat door de chefs van de nieuwe speurders van het team ‘moordzaken en mensenhandel’. “Ze hebben het nieuws van de aangetroffen bloedvlek genuanceerd”, vertelt Natacha’s moeder vanuit de hoofdstad in Peru. “Het gaat niet om bloed, maar om lichaamsvocht dat de speurders vonden in een bijgebouwtje van La Estancia, het hotel in Cabanaconde waar Natacha verbleef op 23 januari 2022. Dat lichaamsvocht was met het blote oog onzichtbaar, maar werd ontdekt met Bluestar, een middel dat gebruikt wordt tijdens sporenonderzoek op crime scènes.”

Voor zover bekend wijst niets erop dat Natacha een voet in dat bijgebouw zette. De avond voor haar verdwijning verliet de Belgische toeriste rond 21 uur het hotel voor een kleine snack. Een uur later zou ze al terug op haar hotelkamer geweest zijn. In het bijgebouw was op dat moment een feestje aan de gang, maar de Belgische toeriste zou daar dus niet geweest zijn. “De speurders vonden er kleren en een matras. Heel waarschijnlijk zijn die aangetroffen lichaamssappen van gasten die daar waren. Het is dus zeker niet zo dat de politie ons heeft gezegd dat ze afkomstig zijn van Natacha.” Onderzoek in het labo moet daar uitsluitsel over brengen. Dat kan nog enkele dagen duren.

Hoop

De ouders van Natacha blijven intussen in Lima om het onderzoek van nabij te volgen en druk op de ketel te blijven zetten. “Momenteel lijkt de kans groter dat er iets is gebeurd in Cabanaconde dan in de canyon. Maar meer weten we ook niet. Het goede nieuws is dat het onderzoek goed verloopt”, zegt de mama. “We blijven hopen dat we onze dochter terugvinden.”

