Mama van influencer Ellen Baetens ging naar homeopaat in plaats van dokter voor borstkanker: “Ik wil niet dat dit verhaal begraven wordt, samen met mijn mama”

AI-tool om stemmen te klonen kan “desastreu­ze gevolgen” hebben voor onze portemon­nee: “Het gaat écht als een raket”

In Nederland waarschuwen de autoriteiten voor cybercriminelen die stemmen klonen om zo mensen op te lichten via de telefoon, dat meldt het AD. Volgens deskundigen kan deze AI-tool “desastreuze gevolgen” hebben voor onze portemonnee. In België zijn er nog geen meldingen, maar het Centrum voor Cybersecurity geeft wel een tip mee om niet in de val te trappen.