“Mama, er vallen mensen”: kinderen zijn in shock nadat ze zien hoe veiligheidsbeugel los schiet op kermisattractie

KIJK. Op deze beelden is te zien hoe er gisteren commotie ontstond op de kermis tijdens het drama

Gisteren rond 15 uur genoten moeder Nathalie (50) en haar 15-jarige dochter van een namiddag kermis in La Hestre toen het ondenkbare gebeurde: in volle werking ging de veiligheidsbeugel van de ‘Rock’n’Roll’ open en mensen werden vanop zo’n 2 à 3 meter hoogte uit de attractie geslingerd. Zeven mensen raakten daarbij gewond, twee van hen waren er erg aan toe, maar ondertussen zijn alle slachtoffers buiten levensgevaar.

Op het moment van het ongeluk bevond Nathalie zich op enkele meters van de attractie. Haar dochter had zelfs haar ogen op de ‘Rock’n’Roll’ gericht toen het noodlot toesloeg. De tiener is nog steeds onder de indruk van wat ze heeft gezien.

Het gezin was net verhuisd naar La Hestre en besloot om met vrienden en familie een gezellige namiddag te hebben op de kermis. “We zaten allemaal bij de kleine trailers die voor de kermis waren neergezet. Mijn nonkel en tante, mijn twee kinderen en ik”, vertelt mama Nathalie. “Ik stond met mijn rug naar de attractie en mijn dochter stond tegenover me. Ze keek naar de attractie en opeens zei ze tegen me: ‘Mama, de veiligheidsbeugel gaat open, er vallen mensen.’”

Zonder te twijfelen, rende de tiener naar de kermisattractie. “Toen ze terug naar mij kwam, was ze volledig in paniek”, aldus Nathalie. “Medewerkers van het Rode Kruis ontfermde zich over haar en legde ze op de grond. Ze kreeg een paniekaanval waardoor de hulpdiensten voortdurend bij ons bleven tot Maud naar de psychologische hulppost kon.”

De tiener werd daarna verzorgd door een psycholoog. “Ondanks de goede begeleiding, vindt Maud het nog steeds heel moeilijk om te praten over wat ze heeft gezien. Vannacht heeft ze niet geslapen, ze durft haar ogen niet te sluiten omdat ze het ongeluk steeds opnieuw ziet. Ze is echt getraumatiseerd”, zegt de moeder.

Ook een andere moeder − die liever anoniem wenst te blijven − getuigt over hoe haar dochter getraumatiseerd is nadat ook zij het ongeluk van dichtbij meemaakte. “Toen ze terug naar mij kwam, zag ik dat het heel ernstig was. Ze vertelde me dat ze dacht dat er iemand was overleden, ze was compleet in shock”, legt de moeder uit.

“Ze is goed opgevangen door de hulpdiensten, maar ze heeft de hele nacht niet geslapen en ook nog steeds niet gegeten. We zullen haar helpen dit trauma te verwerken en ze wordt door experts in de gaten gehouden.”

Alle slachtoffers buiten levensgevaar

De twee mensen die in levensgevaar waren, waaronder een 10-jarig meisje, zijn niet langer kritiek. Alle slachtoffers liepen breuken en andere verwondingen op toen ze uit de attractie werden geslingerd vanop zo’n 2 à 3 meter hoogte. Het parket laat ook weten dat het onderzoek naar oorzaak nog volop loopt. Een expert heeft vastgesteld dat het veiligheidssysteem van de attractie stuk is, maar het is nog onduidelijk of het ongeval is gebeurd doordat de sluiting stuk was of dat die sluiting is stukgegaan door het ongeval. De uitbater van de attractie is ondervraagd en voor de onderzoeksrechter geleid op verdenking van onopzettelijke slagen en verwondingen, maar de onderzoeksrechter heeft hem weer vrijgelaten.

KIJK OOK. Onze reporter in La Hestre: ”De zeven slachtoffers zijn tussen de 12 en de 40 jaar”