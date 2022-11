Mama (45) steekt tienduizenden euro’s van Oost-Vlaams schoolcomité in eigen zak: “Ik werd zelf slachtoffer van internetfraude”

Politie aangeval­len in Schaarbeek: Hoge Raad voor Justitie voert bijzonder onderzoek in zaak-Yassine Mahi

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voert een bijzonder onderzoek in de zaak van Yassine Mahi, de verdachte die op 10 november in Schaarbeek twee politieagenten met een mes aanviel. Een 29-jarige inspecteur liet daarbij het leven. Dat meldt de HRJ vanavond in een persbericht.

22 november