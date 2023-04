Malika El Aroud, “zwarte weduwe van de jihad”, overleden

In het Centre Islamique Belge (CIB), toen een ontmoetingsplaats voor extremisten in Molenbeek, leerde ze in 1999 Abdessatar Dahmane kennen. Samen reisden ze in 2001 naar het Afghanistan van de taliban. Hij pleegde in opdracht van Osama bin Laden op 9 september 2001 een zelfmoordaanslag op de Afghaanse oppositieleider en krijgsheer Ahmed Shah Massoud. Twee dagen later pleegde Al Qaida de aanslagen in New York. El Aroud verkondigde openlijk dat ze trots was op haar man.