Malcolm (22) op zebrapad van de weg gemaaid, camera filmt hoe aanrijder na klap kentekens van auto lostrekt en doorrijdt

Eergisteren omstreeks 22.26 uur was Malcolm Raskin te voet op weg naar huis in Amay. Hij stak ter hoogte van de Aldi-supermarkt het zebrapad over. Een auto reed hem met hoge snelheid aan. De aanrijder was bezig met een inhaalmanoeuvre en zou Malcolm niet hebben opgemerkt. De klap moet verschrikkelijk zijn geweest. De jonge twintiger werd tien meter ver geslingerd en belandde tegen de voorruit van een geparkeerde auto. Hij overleed ter plaatse. Een vriend die in zijn bijzijn was, bleef ongedeerd en was erg onder de indruk. De aanrijder kwam na de crash tot stilstand, maar reed weg.

‘s Anderendaags kon de politie de vluchtmisdrijfpleger - geboren in 1993 - in de boeien slaan. Na analyse van bewakingsbeelden van het Aldi-filiaan en een elektrozaak 500 meter verder, kon de eindtwintiger worden geïdentificeerd. Ook een getuige van het ongeval herkende hem. “Op de bewakingscamerabeelden zien we niet het ongeluk gebeuren, maar de auto die op straat passeert. Ook is te zien hoe de bestuurder uit z’n voertuig stapt om de kentekens te verwijderen”, aldus Samuel Levatino, substituut-procureur des Konings in Luik, in een reactie aan onze collega’s van Sept sur Sept.

De auto waarmee Malcolm van de weg is gemaaid is een Alfa Romeo GT. Dankzij buurtonderzoek kwamen de speurders bij de eigenaar terecht. “We gingen naar de woning waar zijn vriendin de deur opende. Ze bekende onmiddellijk wat er was gebeurd. Zijzelf was passagier in de wagen. Haar vriend zat aan het stuur. Beiden raakten niet gewond.”

Cocaïne

De eindtwintiger ontkende eerst en beweerde dat zijn auto was gestolen. Hij had het plan opgevat de wagen te verkopen aan een buurman. Na vernomen te hebben dat zijn vriendin al verklaringen had afgelegd, ging hij in tranen alsnog tot bekentenissen over. Hij is net als slachtoffer Malcolm een inwoner van Amay. De man staat bekend voor verschilllende verkeersdelicten. Hij was zijn rijbewijs kwijt en mocht niet achter het stuur van een auto zitten. Hij moest volgens eigen zeggen zijn vriendin maandagavond vergezellen, aangezien zij niet over een rijbewijs beschikt. In zijn verhoor gaf hij toe dat hij op het ogenblik van de feiten onder invloed van drugs en alcohol was. Enkele uren voor de fatale klap had hij drie lijnen cocaïne gesnoven. Ook dronk hij een whisky en twee biertjes.

Maas

De speurders troffen de Alfa Romeo GT zelf niet aan. De verdachte en zijn vriendin duwden de auto de Maas in. De wagen is inmiddels uit de rivier gehaald. De bestuurder blijft voorlopig vast, zijn vriendin mocht na verhoor beschikken. Aangezien ze het nagelaten heeft hulp te verlenen aan een persoon in nood, zal ze eventueel later nog voor de verkeersrechter moeten verschijnen. Volgens Levatino is ze mogelijk mededader, aangezien ze geholpen heeft bij het verbergen van het betrokken voertuig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Slachtoffer Malcolm Raskin (22). © D.R.

Volledig scherm Het zebrapad nabij de Aldi in Amay. © Google Street View