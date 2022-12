Makro-winkels een laatste dag geopend, maar de rekken zijn leeg: “Dus eerder pro forma”

Deurne Het doek valt over Makro: "Na 37 jaar achter de kassa is dit een beetje doodgaan”

90 procent korting op niet-voedingsartikelen en 40 procent op voeding: alles moet weg bij Makro. De zes Makro-winkels in ons land sluiten op vrijdag 30 december definitief de deuren. Wij gingen langs bij het filiaal in Deurne, waar de koopjesjagers in lange rijen aan de kassa stonden aan te schuiven, maar waar ze toch voornamelijk op lege rekken botsten in een desolate winkel. “De laatste tien jaar hebben we Makro bergaf zien gaan: ze wilden proberen te vernieuwen, maar dat is niet goedgekomen.”

29 december