Majesteitsschennis leidt niet langer tot celstraf

Aangrijpen­de getuigenis­sen hulpverle­ners schetsen chaos in Maalbeek: politieman in tranen

Voor het eerst sinds de herneming na het kerstreces was de zitting van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 opnieuw volledig toegespitst op de orde van de dag: de getuigenissen van de hulpverleners in Maalbeek. De politieman die als eerste ter plaatse was in het metrostation Maalbeek kwam aan het woord, net als twee brandweerlui die als tweede ploeg naar het metrostation werden gestuurd. Vooral bij de getuigenis van de toenmalige agent van de spoorwegpolitie, die herhaaldelijk overmand werd door tranen, was het muisstil in de zaal.

6 januari