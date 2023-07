Mai moest net als Sinéad O’Connor verder na zelfdoding van haar zoon: “Vrolijke herinneringen keerden pas terug toen ik na 25 jaar voor Tom naar Compostella stapte”

UPDATE N-VA en Open Vld dienen - zonder CD&V - stikstofde­creet in, voorzitter Mahdi stuurt waarschu­wing

N-VA en Open VLD hebben - zonder coalitiepartner CD&V - een stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement. Ze vragen daarbij ook het advies van de Raad van State om op die manier “tijd te winnen”. Volgens N-VA en Open Vld is het een ingreep om “een versnelling hoger te schakelen en het stikstofdossier op deze manier te deblokkeren”. CD&V neemt “akte van de beslissing”. Voorzitter Sammy Mahdi stuurde via Twitter een waarschuwing de wereld in. “Indien twee partijen van de meerderheid koppig vasthouden aan het huidige voorstel en vervolgens een parlementaire meerderheid zoeken los van de bestaande meerderheid, dan belandt de regering in een nieuwe realiteit”, klinkt het.