Mahdi wil Oekraïense vluchtelingen ook in toekomst op arbeidsmarkt houden

Zoals bekend genieten vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijke bescherming. Eens ze zijn geregistreerd en nadien aangemeld in de gemeente, kunnen ze daardoor onbeperkt werken. Vandaag zijn er bijna 45.000 attesten tijdelijke bescherming afgeleverd, waarvan ruim 28.000 voor meerderjarigen. Zij komen met andere woorden in aanmerking om te werken. Volgens de meest recente cijfers hebben 1.700 Oekraïners zich via de VDAB kandidaat gesteld voor een vacature in Vlaanderen en Brussel.

Maar als hun statuut van tijdelijke bescherming afloopt, dreigen we volgens staatssecretaris Mahdi heel wat profielen kwijt te spelen die nuttig kunnen zijn op onze arbeidsmarkt. Bovendien is er vandaag onzekerheid voor werkgevers om Oekraïners een vast contract te geven van langere of zelfs van onbepaalde duur.

“Heel wat gevluchte Oekraïners willen werken en bijdragen aan onze samenleving. Maar het einde van hun statuut als tijdelijk ontheemde hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd”, aldus Mahdi. “Oekraïners die willen werken of aan het werk zijn zomaar van de ene op de andere dag deur wijzen, zou een groot verlies aan talent met zich mee brengen en een verlies voor onze arbeidsmarkt zijn.”

Daarom wil de staatssecretaris dat de vluchtelingen kunnen overschakelen naar een verblijf op basis van werk via het systeem van de gecombineerde vergunning. Die combineert de toelating tot arbeid en tot verblijf in één vergunning. De federale overheid controleert of een derdelander aan de voorwaarden voldoet om in België te mogen verblijven. De gewesten bepalen de toegang tot specifieke categorieën van werk.