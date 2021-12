Mahdi wil Afghaanse jongeren spreiden over asielcentra en streng optreden na steekpartijen op kerstdag

Burgemees­ter Lanaken wil probleem­groep met Afghaanse jongeren aanpakken

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken wil de probleemgroep met Afghaanse jongeren aanpakken, die zaterdagavond betrokken waren bij de steekpartijen in het centrum van Genk waarbij twee jongeren van Turkse origine verwondingen opliepen. Eentje werd in de arm gestoken en een ander in zijn longen. Die laatste verkeerde even in een heel kritieke toestand, maar zijn toestand verbeterde. "Het hoort niet dat ze zich zo onmenselijk gedragen", aldus Keulen.

2:09