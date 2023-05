Mahdi wijst voorstel Weyts rond kinderbijslag af

Sammy Mahdi op bezoek bij ISS: “Senioren zijn de meest gediscrimi­neer­de groep op de arbeids­markt.”

Sammy Mahdi was vrijdag te gast in de hoofdzetel van ISS in Vilvoorde. Met CEO Kris Cloots en enkele ervaringsdeskundigen besprak hij oplossingen voor mensen die het moeilijker hebben om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Daarbij was er vooral aandacht voor de tewerkstelling van vijftigplussers.