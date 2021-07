Mahdi vraagt partijen geen valse hoop te geven aan hongerstakers

We zijn zeer ongerust over de toestand van de hongersta­kers, maar dat mag het beleid niet in een bepaalde richting dwingen

Sammy Mahdi heeft de voorbije weken verschillende gesprekken gehad met een tiental organisaties, alsook met de sans-papiers zelf. "Het is mijn taak om met hen in gesprek te gaan en ook eerlijk te verduidelijken waar het beleid voor staat. Asielzoekers die vluchten voor oorlog hebben recht op bescherming, studenten die de regels volgen kunnen hier studeren en mensen die hier willen komen werken kunnen een aanvraag indienen vanuit het buitenland. En in uitzonderlijke humanitaire gevallen passen we de regularisatie toe voor mensen zonder papieren, net omdat we voor een humaan beleid staan. We zijn zeer ongerust over de toestand van de hongerstakers, maar dat mag het beleid niet in een bepaalde richting dwingen", besluit de staatssecretaris.