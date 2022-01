Mahdi verscherpt terugkeer van asielzoekers die elders in Europa een aanvraag deden

Het opvangnetwerk in ons land kreunt al wekenlang onder de hoge instroom van nieuwe asielzoekers. Momenteel hebben 30.000 asielzoekers een slaapplaats, maar de vraag is groter dan het aanbod. Door in te zetten op intensieve begeleiding met terugkeerbegeleiders wil Mahdi meer mensen laten terugkeren die al een asielaanvraag hebben lopen in een ander Europees land. Hij verscherpt daarvoor de regels: wie medewerking blijft weigeren, kan zijn recht op opvang verliezen. Momenteel blijven veel asielzoekers zes maanden lang in België, omdat ons land na die termijn verantwoordelijk wordt voor de behandeling van hun asielaanvraag.

Er komt ook een voorrangsregel in de opvangcentra. “We moeten de bedden die we hebben, prioritair voorbehouden voor wie in een ander land geen opvangplaats heeft”, aldus Mahdi. Wie dus al elders in Europa asiel heeft aangevraagd, moet achteraan in de rij aanschuiven en komt op een wachtlijst terecht. De meest kwetsbaren en kinderen zullen wel prioritair opgevangen worden. In 2021 waren er 10.952 Belgische asielzoekers die al een aanvraag deden in een ander land. Er waren ook 1.349 mensen die elders erkend werden als vluchteling. In januari van dit jaar ging het alleen al om 84 mensen.