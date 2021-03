Mahdi over humanitaire visa: “Had geen andere keuze dan informatie over te maken aan parket”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) had “geen andere keuze” dan de informatie van de Staatsveiligheid over mogelijke misstanden bij de uitreiking van humanitaire visa aan Iraniërs via de echtgenoot van N-VA-Kamerlid Darya Safai over te maken aan het parket. Dat zei hij in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De Morgen schreef vorige week dat Mahdi bij het federaal parket melding heeft gedaan van een nota van de Staatsveiligheid, waarin sprake is van geruchten binnen de Iraanse gemeenschap over mogelijke fraude met humanitaire visa. Saeed Bashirtash, de echtgenoot van N-VA-Kamerlid Darya Safai, fungeerde in die dossiers als contactpersoon. De Staatsveiligheid preciseerde vanochtend nog dat het om een “uiterst genuanceerde” nota gaat, waarin ook sprake is van mogelijke politieke beïnvloeding vanuit Iran.

Verschillende parlementsleden bevroegen Mahdi tijdens een actualiteitsdebat in de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer. Vooral N-VA-fractieleider Peter De Roover was scherp voor de staatssecretaris. “Alles wijst erop dat een theocratisch regime hier een poging onderneemt om een volksvertegenwoordiger in diskrediet te brengen. Dit is een aanval op een van de fundamenten van onze democratie, en u heeft daarin een rol gespeeld.”

Quote U hebt lucht gegeven aan het versprei­den van absoluut onbewezen geruchten. N-VA-fractieleider Peter De Roover

De Roover verweet de staatssecretaris dat hij zich niet discreet opstelt in het dossier, omdat hij vorige week in de media bevestigde dat hij de informatie aan het parket heeft doorgespeeld. “U hebt lucht gegeven aan het verspreiden van absoluut onbewezen geruchten. Vindt u zelf niet dat u zich heeft laten misbruiken als een pion in een spel van een buitenlandse mogendheid?”

De N-VA-fractieleider wilde ook weten waarom Mahdi de informatie niet doorspeelde minister van Buitenlandse Zaken. “U hecht belang aan de geruchten van visafraude want u heeft het parket ingelicht, maar blijkbaar hecht u geen belang aan de geruchten dat de Iraanse diensten hier actief in betrokken zouden zijn. U vindt het blijkbaar niet nodig om daar een onderzoek naar te laten voeren.”

Mahdi benadrukte dat hij “geen andere keuze had” dan die informatie over te maken aan het parket. “Optreden als contactpersoon in een individueel dossier is geen misdrijf. Maar de geruchten gingen verder en suggereerden dat er geld voor werd gevraagd. Ik kan dat zelf niet verifiëren, en dus heb ik het federaal parket op de hoogte gebracht”, verduidelijkte hij. De staatssecretaris wilde daarmee geen oordeel vellen over de inhoud van de nota, zei hij.

“Het is aan het parket om te oordelen of er verder onderzoek nodig is. Maar bij de minste twijfel is het in ieders belang dat dat onderzoek gevoerd wordt.”

Quote Misstanden uit het verleden hebben aangetoond dat niet optreden na dergelijke geruchten geen optie is. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V)

De staatssecretaris verwees ook naar misstanden met humanitaire visa onder het bewind van zijn voorganger Theo Francken (N-VA). “Wanneer ik op de hoogte word gebracht van mogelijke inbreuken op mijn domein, zal ik niet aarzelen om de juridische diensten daarvan op de hoogte te brengen. Dat lijkt mij de taak van ieder regeringslid die zijn of haar ambt serieus neemt. Misstanden uit het verleden hebben aangetoond dat niet optreden na dergelijke geruchten geen optie is.”

Mahdi riep de Kamerleden tot slot op om het gerecht zijn werk te laten doen. “Laat ons geen intentieprocessen maken in dit dossier of politieke spelletjes spelen, niet in de Kamer en niet op sociale media”, zei hij.

Objectiever

De staatssecretaris kreeg steun van de meerderheidspartijen, al herhaalden verschillende fracties wel hun vraag naar een objectiever systeem voor de uitreiking van humanitaire visa. “De uitreiking van humanitaire visa is terecht een discretionaire bevoegdheid”, zei sp.a’er Ben Segers. “Maar wanneer wordt afgeweken van de ongeschreven voorwaarden, zoals het kunnen aantonen van familiebanden in België of dringende medische ingreep moeten ondergaan, dan is volgens ons toch minstens brede politieke instemming nodig.” “Au fond toont het dossier opnieuw aan dat werken met tussenpersonen bijzonder kwetsbaar is voor misbruik”, zei Eva Platteau (Groen). “We moeten het systeem objectiveren.”

PVDA-Kamerlid Greet Daems vroeg “structurele oplossingen om willekeur en corruptie te vermijden”. “We hebben objectieve criteria nodig, met daarnaast een manier om uitzonderingen op die criteria toe te staan.”

De hele zaak draait rond de toekenning van humanitaire visa aan een groep Iraniërs - voornamelijk opposanten en journalisten - die in Turkije verbleef. Het gaat om veertien mensen die de aanvraag in september deden, zei Mahdi, en voor wie de humanitaire visa zijn toegekend door de Dienst Vreemdelingenzaken na een individuele analyse en een advies van de staatsveiligheid.

On hold

Bashirtash werd in die dossiers opgegeven als contactpersoon in België. Volgens Mahdi volgden in januari nog eens twaalf aanvragen waarvoor Bashirtash als contactpersoon fungeert. Die werden op vraag van de staatssecretaris ‘on hold’ gezet in afwachting van meer duidelijkheid. De brief van de staatsveiligheid kwam op 15 februari op het bureau van Mahdi terecht en was ook gericht aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, een directeur-generaal binnen de dienst Consulaire Zaken en de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. Mahdi bracht het federaal parket de dag nadien op de hoogte, zei hij.